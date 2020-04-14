Минсоцполитики разъяснило, кому в апреле выплатят по 1000 гривень

Министерство социальной политики пояснило, каким категориям населения в апреле выплатят единовременную помощь в сумме 1000 гривень.

Соответствующая информация обнародована на странице Минсоцполитики в Facebook.

Как отмечается, в апреле будет осуществлена ​​единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривень пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевого денежного пособия, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривень по состоянию на 1 апреля 2020 года.

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Также по 1 тыс. грн в апреле выплатят получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»).

Кроме того — получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, а также — получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Как сообщал Укринформ, 13 апреля Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет — 2020 за основу и в целом.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривень для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривень более чем 10,6 миллиона людей.

По материалам: ukrinform.ru