Мы сообщим жителям «республики» — главарь «ЛНР» Пасечник сделал заявление по поводу парада Победы

Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник еще не решил, будет ли он проводить парад Победы в оккупированном Луганске. Пасечник заявил, что озвучит свое решение ближе к 9 мая.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на пропагандистские СМИ, передает НБН.

Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что еще не принял окончательное решение по поводу проведения парада Победы в «республике». По его словам, представители НВФ проводят тренировки, но будет ли парад, об этом никто не знает. При этом он отметил, что оккупанты проводят тренировки в защитных масках.

Главарь непризнанной «республики» подчеркнул, что будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в так называемой «ЛНР».

«На сегодняшний день окончательное решение о проведении парада к 9 мая еще не принято. Мы готовимся к проведению парада, военные тренируются. Но окончательное решение будет принято ближе к 9 мая, о чем мы сообщим жителям нашей «республики», — заявил Пасечник.

Напомним, что главарь «ДНР» Денис Пушилин заявлял о том, что провести парад Победы в Донецке нужно несмотря ни на что. А, по информации блогера, «Вольнодумец» соответствующее указание пришло Пушилину из Москвы. Блогер сообщил, что данное решение Пушилина уже успело огорчить жителей оккупированного Донецка, ведь они обеспокоены тем, что в разгар пандемии коронавируса их могут принудительно вывести на площадь смотреть парад Победы.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» прибыл российский сенатор Мамедов.