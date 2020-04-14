На оккупированном Донбассе последствия пандемии коронавируса могут быть худшими

На неподконтрольных украинскому правительству территориях в Донецкой и Луганской областях при нынешней ситуации последствия пандемии коронавируса могут быть чрезвычайно негативными: заявления «властей» в ОРДЛО о незначительном количестве больных COVID-19 не соответствуют действительности.

Об этом в исследовании «Восточная Украина и коронавирус» Фонда Карнеги за международный мир пишет британский журналист и исследователь Томас де Ваал.

«Эти регионы, а также и часть подконтрольных правительству территорий, где ситуация несколько лучше, имеют коктейль из трех проблем, которые делают их особенно уязвимыми к самым худшим последствиям пандемии», — считает эксперт.

Во-первых, напоминает Ваал, 36% населения ОРДЛО составляют пенсионеры, многие из которых имеют большие проблемы со здоровьем. Во-вторых, система здравоохранения в регионе подверглась значительной деградации после 2014 года. Эти территории покинули около 1 500 медицинских работников. И, наконец, созданные Россией администрации на этих территориях являются слабыми и неспособными эффективно реагировать на кризис, связанный с коронавирусом.

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Эксперт также подвергает сомнению официальные сообщения представителей «власти» в ОРДЛО, которые заявили, что в регионе зафиксировано меньше десятка случаев инфицирования коронавирусом. Как отмечает Ваал, большинство осведомленных экспертов не воспринимают такие заявления серьезно.

Например британский журналист вспомнил заявление вице-премьер-министра — министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который обвинил оккупационную администрацию в ОРДЛО в сокрытии от населения правдивой информации о реальной ситуации по эскалации эпидемии.

Как говорится в расследовании Defense Express, российские оккупанты на Донбассе скрывают и замалчивают ситуацию относительно ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

По данным сайта Worldometer, в настоящее время в мире зафиксировано 1 947 860 больных СOVID-19, из них 460 238 человек выздоровели, 121 793 человека умерли.

По материалам: ukrinform.ru