Пик пандемии коронавируса в мире ещё не наступил — ВООЗ

Официальный представитель ВООЗ Маргарет Харрис во время брифинга прокомментировала ситуация с распространением коронавируса в мире.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Reuters«.

По данным Харрис, картина по ситуации с коронавирусом «неоднозначная». По её словам, 90% всех заболевших припадает на США и Европу.

И хотя в Италии и Испании стали фиксировать снижения роста заболевания, в других странах ситуация полностью обратная: число заболевших только растет. В частности, речь идет о Турции и Великобритании:

«Мы точно можем сказать, что пик пандемии ещё не наступил».

Харрис также ответила на вопрос о появлении вакцины от COVID-19:

«Мы считаем, что скорее всего вакцина появится через год. Это как минимум. Разработка вакцины требует концептуального доказательства её эффективности. Нужны доказательства, что средство будет безопасным для пациентов. А безопасность вакцины определяется несколькими этапами».

Напомним, ранее мы писали, что вторая волна пандемии коронавируса припадет на ноябрь 2020 года.