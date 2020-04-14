«Плаквенил» в лечении коронавируса можно использовать только в больницах — МОЗ

Препарат "Плаквенил" во время лечения от коронавируса можно использовать только в медицинских учреждениях и после назначения врача.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Впервые в середине марта было соответствующее заявление от врачей из США, от европейских врачей относительно удачного использования этого препарата в комплексной терапии для лечения коронавируса. Этот препарат был внесен в наши стандарты протокола лечения как экпериментальный препарат. Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей и в условиях медицинского учреждения. Также при использовании этого препарата очень четко прописано о предоставлении информированного согласия пациента на лечение этим препаратом. Но я еще раз подчеркиваю, что никакого самолечения такими лекарственными средствами не может быть", — подчеркнул Степанов.

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Он отметил, что этот препарат используется для лечения определенных ревматоидных заболеваний.

По словам министра, после заявления относительно эффективного использования этого лекарственного средства при коронавирусе "Плаквенил" начал исчезать из аптек. Поэтому его вскоре будут продавать только по электронному рецепту и внесут в программу "Доступные лекарства".

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru