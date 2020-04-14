Продление карантина до лета разрушит экономику и гражданские свободы — социолог

Продление карантина вследствие СOVID-19 до лета в нынешней форме грозит гибелью всего малого и среднего бизнеса и серьезным ударом по гражданским свободам.

Такое мнение выразил социолог, профессор, доктор философских наук Евгений Головаха в интервью изданию "Левый берег".

"Я думаю, что карантин в нынешней форме до лета продолжать нельзя. Просто нельзя, потому что погибнет весь малый и средний бизнес", — сказал Головаха.

По его мнению, если без работы окажутся миллионы людей, это может закончиться массовыми протестами и ростом преступности. Карантин для властей может быть удобен, но в конечном счете последствия будут катастрофическими, считает социолог.

"С одной стороны, это неплохо, потому что люди не будут бунтовать против ограничения свободы. С другой — долго так продолжаться не может. Нельзя бесконечно держать людей на поводке", — подчеркнул профессор.

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Он считает ошибочным мнение, что, например, Китай смог справиться с эпидемией за такое короткое время благодаря авторитаризму.

"Китай, во-первых, скрыл масштабы заболеваемости и смертности. А, во-вторых, в Китае не авторитаризм сыграл решающее значение, а психотип китайцев — их способность к самоограничению, самодисциплине. Это заложено многими столетиями и связано с религией и культурой Китая. У нас это невозможно, поэтому мы все-таки должны брать пример с демократических стран", — отметил Головаха.

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Он посоветовал следить за опытом тех стран, которые уже начинают частично отказываться от карантина, как, например, Австрия.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3 372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

По последним данным сайта Worldometer, общее количество зафиксированных в мире случаев инфицирования COVID-19 составляет более 1 936 700, из них — 459 015 человек выздоровели и 120 568 умерли.

По материалам: ukrinform.ru