<img class="aligncenter" title="УПЦ МП будет проводить Пасхальные службы, несмотря на карантин — Онуфрий » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/3c919966d939e12e1308abfc5f4deee2.jpg» alt=»УПЦ МП будет проводить Пасхальные службы, несмотря на карантин — Онуфрий» width=»100%» />

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся несмотря на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"В этот год праздник Святой Пасхи у нас особенный из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому извещаю вас, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", — сказал Онуфрий.

Он отметил, что те, кто из-за болезни или по каким-то другим причинам останутся дома, смогут посмотреть Пасхальную службу по телевизору.

Христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 19 апреля.

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В то же время представитель Киевской митрополии Православной церкви Евстратий Зоря раскритиковал заявление Предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия о проведении пасхальных служб несмотря на карантин.

"Ни слова о необходимости оставаться дома. Ни слова о том, что массовые мероприятия запрещены. Ни слова о четких разъяснениях, которые были получены от Национальной полиции, скопление возле храмов — не должны иметь места… Мы тоже хотим, чтобы люди молились на Пасху в храмах — но сейчас они должны оставаться дома! Пример Лавры наглядно объясняет — почему. Надеюсь, что за дни Страстной недели удастся достучаться до сознания руководства МПвУ, чтобы они заявили хотя бы то, что заявил их патриарх", — написал Зоря в Facebook.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Православная Церковь Украины не будет проводить традиционные совместные освящения вербы и пасхальных блюд в храме и на прихрамовой территории, а посещение кладбищ в поминальные дни перенесла на 6 июня.

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В Украинской греко-католической церкви призвали не приносить в церковь вербу на Вербное воскресенье и пасхальные корзины на Пасху. Каждый сможет освятить и вербу, и пасхальные корзины в собственных домах с помощью онлайн-трансляций.

13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин.

По материалам: ukrinform.ru