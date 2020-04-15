Чорновол отказали в отводе судьи Вовка

Суд отказал в отводе судьи Сергея Вовка, который рассматривает дело об умышленном убийстве, где главной подозреваемой является Татьяна Чорновол.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Судья Олеся Батрин не удовлетворила ходатайство Татьяны Чорновол по вопросу отводу судьи Сергея Вовка. Батрин, в окончательном решении отметила, что не видит в этом деле конфликта интересов.

Поэтому, завтра, 16 апреля, судебное заседание по делу Чорновол продолжиться под предсетальством судьи Вовка.

Напомним, ранее мы писали, что Чорновол требует отвода судьи Вовка.