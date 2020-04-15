COVID-19: правительство внесло два препарата в программу «Доступные лекарства»

Кабинет министров расширил программу "Доступные лекарства" разделом "ревматические болезни" и внес в перечень средств, отпускаемых по электронному рецепту, международные непатентованные названия "хлорохин" и "гидроксихлорохин".

Об этом на заседании Кабинета министров 15 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Проектом постановления предлагается расширить программу реимбурсации "Доступные лекарства" лекарственными средствами для лечения ревматических болезней и ввести отпуск данной группы препаратов по электронным рецептам. В частности, перечень международных непатентованных названий предлагается дополнить разделом ревматические болезни, который будет включать в себя такие препараты, как хлорохин и гидроксихлорохин", — заявил Степанов.

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Необходимость таких изменений Степанов объяснил тем, что после того, как в мире начали использовать такие лекарства, как Плаквенил (с действующим веществом гидроксихлорохин — ред.), для лечения COVID-19 и внесения хлорохина и гидроксихлорохина в украинский протокол лечения этой болезни, это лекарственное средство исчезло из украинских аптек, что поставило под угрозу лечение людей ревматическими болезнями.

Также правительство внесло изменения о продлении действия положений государственной регистрации лекарственных средств. Это касается лекарственных средств, поставляемых в Украину в рамках международных закупок.

По материалам: ukrinform.ru