Дефицита медиков еще нет. Но к нему надо быть готовыми уже сейчас

Что делать – заболеваемость среди медработников стремительно растет. Ротация? Привлечение студентов и пенсионеров? Новые оргстратегии?

Министр здравоохранения Максим Степанов привел настораживающую статистику: по состоянию на 14 апреля в Украине из 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 594 зафиксированы среди медицинских работников. То есть среди пациентов, инфицированных COVID-19, каждый шестой – медик. Особенно обращает на себя внимание ситуация в Калиновском районе Винницкой области, где по состоянию на 12 апреля из 30 инфицированных – 26 медиков. Хотя при этом, по информации Калиновской РГА, среди медицинского персонала именно инфекционного отделения не подтверждено ни одного случая. Если говорить глобально – о дефиците медицинских кадров пока речь не идет, но в случае обострения ситуации в Украине такая проблема может появиться, о чем рассказывал в одном из интервью гендиректор сети клиник “Добробут” Олег Калашников. И лучше начинать готовиться к этому уже сейчас.



Олег Калашников

Ротация, спецотбор медиков для работы с больными COVID-19 – в мире ищут выход

С высокой заболеваемостью среди медицинских работников сталкиваются все страны, где коронавирусная инфекция стремительно распространяется. По состоянию на 9 апреля было известно, что в Италии коронавирусом заразился 12 тысяч 681 медицинский работник, включая врачей, медсестер, лаборантов, водителей скорой помощи, вспомогательных сотрудников. Больше половины зараженных медиков – медсестры. Если учесть, что всего в Италии на 9 апреля было 143 126 инфицированных, то получается, что каждый одиннадцатый из них – медик. Это стало самой большой проблемой, как ее решали – написал в Фейсбук Глеб Битюков, один из врачей в составе украинской бригады в Италии.



Глеб Битюков

“Самый большой вызов, с которым столкнулась система здравоохранения – это нехватка персонала. В основном это медсестры и младшие медсестры, которые здесь выполняют много функций. Гораздо больше, чем в наших условиях. Поэтому их также из других больниц региона перевели на временную работу сюда. Таким образом перераспределив ресурсы, получили больше возможностей те изолированные больницы, которые полностью переориентировали на помощь инфицированным пациентам. Транспортное сообщение ограничено, но это не привело к такому коллапсу с медицинским персоналом как у нас, поскольку здесь каждый имеет собственную машину”.



Ирина Кот

Другой пример из США. Медсестра из Украины Ирина Кот, которая работает в одной из крупнейших больниц Нью-Йорка, рассказала “Голосу Америки”, что медиков, относящихся к группе риска, ее больница перевела в другие отделения. “В инфекционных остались работать молодые и здоровые. Если они заболеют, то скорее всего, будут иметь легкие симптомы, и в дальнейшем смогут ухаживать за пациентами”, – говорит Ирина.

Минздрав: медучреждения будут привлекать дополнительных работников по контракту

Хоть дефицита медицинских кадров в Украине пока нет, но все же заболеваемость среди медиков за последнюю неделю выросла существенно. Если по состоянию на 7 апреля коронавирусную инфекцию зафиксировали у 172 медицинских работников, то 10 апреля – у 334, 13 апреля – у 530.

О том, какие стратегические меры планирует Минздрав, чтобы избежать дефицита работников, на вопрос Укринформа ответил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Вчера Верховной Радой Украины были внесены изменения в закон Украины “О защите населения от инфекционных болезней”, связанных с COVID-19, где было предоставлено право местным властям, в том числе по контракту, привлекать медицинских работников для борьбы с COVID-19. Мы постоянно анализируем, что происходит с нашими медработниками для того, чтобы все наши больницы были максимально обеспечены врачами и медработниками”, – сказал министр здравоохранения.



Максим Степанов

Ранее в Министерстве сообщали, что будут привлекать студентов-медиков на помощь больницам в борьбе с COVID-19. Те, кто изъявит такое желание, могут заполнить специальную анкету. Как рассказал Максим Степанов, на сегодня количество заполненных анкет, поступивших в министерство от студентов, составляет около 1100. Но он отметил, что студенты будут привлекаться не для оказания медицинской помощи, а для организационно-технических мероприятий для борьбы с COVID-19.

«Мы держимся, потому что имеем несколько линий обороны наших работников и пациентов»

Примером того, как сыграть на опережение возможного дефицита кадров служит Мукачевская центральная районная больница. Глава больницы Евгений Мешко рассказал Укринформу, что случаев инфицирования медработников в заведении пока не зафиксировано. Этому способствует продуманная организация работы во время эпидемии в учреждении.

“Большую роль играет правильное управление персоналом, то есть то, как организована работа, логистика внутри заведения. У нас есть надежная система движения пациентов внутри больницы, благодаря чему мы защитили большинство отделений от контакта с COVID-19. Поскольку у нас есть ПЦР-лаборатория, то мы имеем возможность сами проводить тестирование. Пациенты попадают в больницу после тестирования. Для этого есть отдельное отделение, где собираются первичные пациенты до тестирования, и там им оказывают медицинскую помощь. То есть мы держимся, потому что имеем несколько линий обороны наших работников и пациентов”, – говорит Евгений Мешко.



Евгений Мешко

По его словам, о дефиците кадров пока речь не идет. “Но мы не ждем, пока возникнет дефицит работников, а формируем кадровый резерв уже сейчас. Общаемся с коллегами и просим часть из них брать отпуска – ежегодный или за свой счет, как кому удобно, по двум причинам: для того, чтобы уменьшить число людей внутри больницы и сформировать кадровый резерв. Ведь лишние люди в отделении – это риск распространения инфекции. Больница сейчас работает в режиме чрезвычайной ситуации, то есть только на неотложные случаи. Задействована лишь пятая часть от наших мощностей, поэтому большинство отделений пустые. Терапевтические отделения мы свели в одно, и сейчас на 100 койках находится 10 пациентов. Большое количество персонала, который был не задействован и ходил на работу, сейчас находится дома и не представляет угрозы для медицинской среды. И одновременно это кадровый резерв на случай, если вирус попадет в больницу – у нас будет кем заменить персонал при необходимости”, – рассказывает руководитель Мукачевской центральной районной больницы. Он добавляет, что при критической необходимости к работе в больнице будут привлекать всех, кто может понадится, – и интернов, и медиков на пенсии, но надеется, что этого сценария все же удастся избежать.

Еще стратегии: «сортировка» больных, продуманное привлечение врачей-специалистов

Дал комментарий Укринформу и директор Revival Institute for Future, инфекционист Вадим Аристов: показатель числа врачей на 1000 населения в Украине не слишком отличается от других европейских стран. Если в Украине на тысячу населения приходится 3 врача, то в Италии – 4, а в Беларуси – 4,1. И это больше, чем у Южной Кореи, которой удалось избежать итальянского сценария развития COVID-19 – там на тысячу человек 2,33 врача.



Вадим Аристов

“Но при малом количестве врачей в Южной Корее – большой койкофонд (12,27 на тысячу населения против 8,8 в Украине или 3 в США). Это говорит о высокой эффективности труда врачей в азиатской модели. Больных на пике удалось обслужить и на постелях обычных больниц, и в срочно возведенных временных клиниках, и в хостелах крупного бизнеса. Количество персонала нарастили за счет волонтеров. Жесткое сортирование по уровню тяжести больных выявило: лишь один из 10 пациентов нуждается в постели в больнице с полным оснащением. Пациентов с умеренной тяжестью изолировали в “медицинских хостелах”, где на 200 пациентов только 10 «единиц» медицинского персонала. Эффективность такой модели при пандемиях нужно изучать – возможно, готовить “законсервированные” корпуса с определенной медицинской инфраструктурой, чтобы их можно было разворачивать в случае чрезвычайной ситуации из-за эпидемии”, – говорит Аристов.

Говоря о том, как повлиять на ситуацию безотлагательно, эксперт рассказывает, что в некоторых областях Украины уже сейчас идет мобилизация врачей из других учреждений в те, которые определены опорными во время эпидемии коронавируса. “Врачей перенаправляют на помощь в учреждения лечения COVID-19 на неделю, где они и работают, и проживают. А затем их размещают в санатории или хостеле для обсервации на две недели. Но надо учесть, что обычно медики, помимо работы в государственных учреждениях, имеют частную практику, чтобы как-то выживать в условиях недофинансирования отрасли. Поэтому находясь на обсервации, они теряют свои основные заработки. Поэтому мобилизация кадров должна учитывать особенности работы медиков в Украине – им следует оказывать достойную денежную компенсацию, которая будет исчисляться не от госставок, а от реального заработка. Ведь без этого врачи не смогут содержать свои семьи. Часть просто будет идти в отпуска, и желаемого кадрового усиления мы не получим”, – говорит господин Аристов.

Они должны это почувствовать: медик – герой, медик – на войне

На пике эпидемии стоит мобилизовать интернов и студентов-медиков старших курсов: для значительной части работы в условиях эпидемии не нужно высокой специализации. “Также есть медики, которые ушли из медицинской практики для работы в частном секторе, и часто – не по специальности,- добавляет Вадим Аристов. – Это также кадровый резерв, который возможно призвать как военных медиков.

Но чтобы мобилизовать медиков реально, а не «на бумаге», нужно не заставлять, а создать продуманную систему сотрудничества. Обеспечить им соответствующий престиж в обществе, по-партнерски коммуницировать: вот это, мол, сделало государство, а это мы не можем сделать без вашего участия. Если мы хотим, чтобы люди пошли в горнило эпидемии – нужно чтобы это выглядело как поход героя на войну, а не как рабство.

И конечно, нужно, чтобы государство и общество взяло на себя часть хлопот мобилизованных – обучение, предоставление средств защиты, а еще – финансовую защиту – к примеру, беспроцентные кредиты, или обеспечение пищевыми пайками детей и родителей”.

Глядя в будущее, господин Аристов ожидает, что после пандемии в мире начнется подготовка спецбригад для мгновенного реагирования на вызовы новых угроз. “Медики будут получать дополнительную специализацию, чтобы быть готовыми, что их перебросят как десант в место вспышки. У них будут дополнительные навыки анестезиолога-реаниматолога или инфекциониста. Дополнительная специализация, конечно, должна премироваться государством, зато будет уверенность, что его граждане будут обеспечены медицинской помощью в случае новой пандемии”, – отмечает эксперт.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru