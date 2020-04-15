Дождь и холод разделят Украину пополам: прогноз погоды на 15 апреля 2020 года

По прогнозам синоптиков 15 апреля в Украине погода остается прохладной и не слишком приветливой. На Востоке прогнозируются дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в среду, 15 апреля, будет разной. В западных областях будет солнечно и тепло, а в восточных обещают дождь и ветер. Ночью возможен мороз до -3 градусов.

«Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, переместится на восток», — написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди.

Теплее всего будет на Закарпатье – от +12 до +14 градусов тепла, холоднее на Черниговщине – +7… +9 градусов. Ветер северо-западный с порывами до штормовых значений.

Ночью синоптики обещают резкое снижение температуры в западных, северных областях и в большинстве центральных областей – от -1 до -3 градусов мороза.

В Киеве ночная температура 0 – 2 градуса мороза сменится дневным теплом в +7 — +9 градусов днем ​​будет солнечно с небольшой облачностью.

Ранее сообщалось о погоде на 14 апреля.