Двойные стандарты РПЦ: в Украине «зазывают» на службу, а в России соблюдать карантин

Православная церковь Московского патриархата в Украине (УПЦ МП) призывает верующих посещать богослужения в условиях карантина, тогда как Русская православная церковь (РПЦ) в самой РФ дает указания прихожанам максимально соблюдать карантин и самоизолироваться.

Такие действия РПЦ следует рассматривать как диверсию, направленную на ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей стране, сообщает "Духовный фронт Украины".

Как отмечается в публикации, во время Вербного воскресенья в храмах УПЦ МП происходили службы с массовым участием прихожан, что в условиях нынешней эпидемиологической ситуации создает серьезную дополнительную угрозу распространения инфекции.

"В последнее время служители РПЦвУ неоднократно публично призывали своих прихожан игнорировать нормы карантина, посещать богослужения и причащаться. И как следствие таких действий, например, в Киево-Печерской лавре уже 90 зараженных коронавирусом и 2 умерших от этой болезни", — говорится в публикации.

В то же время, как отмечается, по информации от священнослужителей УПЦ МП, живущих на временно оккупированной территории Донецкой области, в самой России Данилов монастырь, являющийся резиденцией московского патриарха Кирилла, 8 апреля разослал циркуляр по всем российским митрополиям и епархиям с призывом воздержаться от массовых мероприятий на религиозные праздники, в том числе Пасху. Проводить богослужения можно только при участии духовенства и приходских сотрудников с обязательным разъяснением прихожанам заявления Кирилла о необходимости добровольного затвора (соблюдать нормы самоизоляции и карантина).

При этом в рекомендациях к этому циркуляру говорится: "Руководствуясь благословением Святейшего Патриарха, духовенству — призвать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властью. Это касается, в том числе, дней Страстной седмицы и праздника святой Пасхи".

Как отметил предстоятель РПЦ, прихожан призывают понести эти "временные трудности ради сохранения жизни и здоровья наших ближних".

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В подтверждение священнослужители из временно оккупированных территорий представили указанный циркуляр, который поступил в конце прошлой недели в Шахтинскую епархию РПЦ. При этом они отметили, что этот циркуляр не поступал в УПЦ МП, а был только разослан по территории России и оккупированного Крыма.

"Такие двойные стандарты РПЦ — на территории Украины прихожан РПЦвУ призвать к посещению богослужений в условиях карантина, а в самой России давать указания максимально соблюдать карантин и самоизолироваться — следует рассматривать как диверсию, направленную на ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей стране", — суммируется в публикации .

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Как сообщали СМИ, Русская православная церковь (РПЦ) 10 апреля рекомендовал верующим на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 воздержаться от посещения храмов во время Страстной недели, в день празднования Пасхи 19 апреля и в течение всего пасхального периода (40 дней, включая день светлого Воскресения и праздник Вознесения Господня). Вместо этого православных христиан в России призвали молиться дома.

Как сообщал Укринформ, 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. По данным Кличко, общее количество больных коронавирусом священнослужителей в лавре составляет около 90 человек.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru