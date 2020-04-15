Криклий сказал, когда запустят общественный транспорт

Общественный транспорт в Украине будет возобновлять свою работу постепенно, не раньше мая.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире Obozrevatel TV.

"Я думаю, что говорить о конкретных сроках сейчас — это очень преждевременно. Но точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль", — сказал Криклий, отвечая на вопрос журналиста о конкретных сроках запуска метро и общественного транспорта в Украине.

По его словам, возобновление работы общественного транспорта будет происходить постепенно, до полного снятия карантинных ограничений.

Он отметил, что это произойдет в случае уменьшения количества заболеваний коронавирусом COVID-19 и смертей, вызванных этим вирусом.

Министр подчеркнул, что начало работы общественного транспорта зависит прежде всего от того, как украинские граждане будут соблюдать правила карантина и самоизоляции.

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Как сообщал Укринформ, 16 марта Кабмин постановил остановить работу метро в Киеве, Харькове и Днепре для предотвращения распространения болезни COVID-19. Также с 18 марта были остановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

25 марта было введено чрезвычайное положение по всей Украине и продлен карантин до 24 апреля.

В Украине по состоянию на утро среды, 15 апреля, зарегистрировано 3764 случая заражения коронавирусом, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru