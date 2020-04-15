Переговоры по закрытым каналам продолжаются – информационный ресурс сообщил, что обмен пленными может быть сорван

Обмен пленными, который планируется на 16 апреля, может быть сорван.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал «Легитимный», передает НБН.

Автор Телеграмм-канала «Легитимный» ссылаясь на собственные источники, пишет, что обмен пленными, который запланирован на 16 апреля может быть сорван. Автор пишет, что возникли некоторые трудности. По информации автора поста, обмен пленными могут перенести на 17 апреля.

Автор поста, ссылаясь на свои источники, пишет, что переговоры по данному вопросу все еще продолжаются. С украинской стороны вопрос обмена пленными курирует глава ОП Андрей Ермак, а со стороны РФ заместитель администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Кроме того «Легитимный» сообщает, что КПВВ «Майорское», где должен состояться обмен пленными, уже подготавливают. А вот представителей СМИ из-за карантина не будет, а сам обмен, по информации автора поста, должен пройти быстро.

«Наши оба источника сообщают, что обмен пленными может быть сорван. Переговоры по закрытым каналам продолжаются. Этот вопрос лично курирует глава ОП Андрей Ермак и его российский коллега Дмитрий Козак. Источник сообщает, что возможен перенос обмена на 17 апреля», — пишет «Легитимный».

Ранее мы сообщали, что обмен пленными состоится 16 апреля.