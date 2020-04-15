Посол Украины в Австрии почтил память бойцов, погибших при освобождении Вены

Посол Украины в Республике Австрия Александр Щерба почтил память воинов Второго и Третьего Украинских фронтов Советской армии, погибших при освобождении Вены в 1945 году.

Церемония возложения венка и цветов к памятнику воинам-освободителям состоялась на площади Шварценбергплатц, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

"В последние годы мы совместно с громадой участвуем в возложении цветов к памятнику на Шварценбергплатц, чтобы почтить память воинов, которые отдали жизнь в борьбе с нацизмом. В этом году, к сожалению, в связи с пандемией коронавируса так не получилось, но венок от посольства и цветы от меня лично все же были возложены. Мы помним эти даты, мы помним о подвиге наших предков, мы помним, что это были Второй и Третий Украинские фронты, которые освобождали Вену", — отметил украинский посол.

Дипломат подчеркнул, что освобождение Вены является важным памятным событием и для его семьи, поскольку брат его бабушки, военный шофер Василий Кухар, принимал участие в этой военной операции.

Украина почтила память погибших при освобождении Вены от нацизма / Фото: Василий Короткий, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru