Проблем с работой из-за эпидемии не испытывают 74% украинцев

В апреле из-за эпидемии коронавируса 17% наемных работников были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, 6% — согласиться на снижение оплаты, а 4% вообще не получают зарплаты, однако у 74% таких проблем не возникало.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как отмечается в материалах исследования, тем респондентам, кто имеет работу и является наемным работником, ставился вопрос о том, возникли ли у них следующие сложности на работе (можно было выбрать все подходящие ответы): невыплата зарплаты – 4% (в марте – 3%); предложили уйти в неоплачиваемый отпуск – 17% (12%); предложили уволиться по сокращению – 2% (2%); предложили согласиться на снижение зарплаты – 6% (6%); у 74% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало (в марте таких было 79%).

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Опрос КМИС проводился с 7 по 11 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В нее не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

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Статистическая погрешность не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

По материалам: ukrinform.ru