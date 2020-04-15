Такого не было даже при советских идиотах – Борис Гребенщиков о том, как Россия достигла дна

Известный российский музыкант выразил крайнее возмущение нынешней политической ситуацией в своей стране, считая ее гораздо хуже, чем была при Советском Союзе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

Борис Гребенщиков прокомментировал мнение, что Россия возвращается к Советскому Союзу.

«Что значит — возвращаемся к Советскому Союзу? Мы вернулись значительно глубже и хуже. Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых больших советских идиотах. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше», — сказал певец.

Также музыкант отметил, что многие современные люди «разучились думать», именно поэтому они не понимают правильно ни его песен, ни ситуации, сложившейся в стране.

«Россия всегда была такая. Она всегда такой будет. Нужно просто поставить крест на надежде. Россия никогда не будет другой. Но Россия прекрасна такая, какая есть! Примите это как данность: у нас никогда не будет справедливых, хороших, честных, благородных правителей. Их не будет. Но кто сказал, что правители обязательно должны быть хорошими?», — заключил Гребенщиков.

Ранее сообщалось о том, что Россия идет ко дну, и Путин этого уже не скрывает.