Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи

Из Украины в Италию вылетел самолет, на борту которого находится 5 тонн дезинфицирующей жидкости.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу МВД Украины.

Здесь сообщают, что сегодня, 15 апреля, Украина отправила в Италию вторую партию с гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На борту самолета, который приземлится в Риме, находится 5 тонн дезинфицирующего средства:

«Это уже вторая партия гумпомощи от Украины для Италии. Как и в первый раз, мы отправили средства для дезинфекции, которые полностью отвечают международным нормам. Италия высоко ценит помощь Украины. А мы надеемся, что вместе поборем коронавирус в Украине и мире».

Напомним, ранее мы сообщали, что первый груз гумпощи Украина отправила в Италию 9 апреля.