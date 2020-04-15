Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи

Общество
Христина Качоровська0
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Из Украины в Италию вылетел самолет, на борту которого находится 5 тонн дезинфицирующей жидкости.

Гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь. Фото — rbc.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу МВД Украины.

Здесь сообщают, что сегодня, 15 апреля, Украина отправила в Италию вторую партию с гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На борту самолета, который приземлится в Риме, находится 5 тонн дезинфицирующего средства:

«Это уже вторая партия гумпомощи от Украины для Италии. Как и в первый раз, мы отправили средства для дезинфекции, которые полностью отвечают международным нормам. Италия высоко ценит помощь Украины. А мы надеемся, что вместе поборем коронавирус в Украине и мире».

Напомним, ранее мы сообщали, что первый груз гумпощи Украина отправила в Италию 9 апреля.


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