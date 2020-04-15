В программу трансляции Пасхальных богослужений внесли изменения — актуальный график

В программу телевизионных трансляций Пасхальных богослужений были внесены изменения: телеканал "Украина" не будет вести трансляцию службы Украинской православной церкви (МП).

Об этом сообщается на странице Офиса Президента в Facebook.

"Внимание! Сообщаем, что в опубликованное ранее расписание телевизионных трансляций Пасхальных богослужений были внесены некоторые изменения. Актуальный график прилагается ниже. Делитесь с близкими и друзьями. Празднуем Пасху дома!", — отметили в ОП.

Согласно опубликованной программе ICTV и UA: Первый 19 апреля будут вести трансляцию праздничного богослужения Украинской греко-католической церкви с 7-30 до 11-00 часов.

Телеканалы "1 + 1" и UA: Первый в ночь с 18 на 19 апреля с 23-00 до 03-00 будут транслировать службу Православной церкви Украины.

"Интер" и UA: Первый в ночь с 18 на 19 апреля с 23-00 до 03-00 будут транслировать богослужения Украинской православной церкви (УПЦ МП).

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в видеообращении 14 апреля подтвердил договоренности с украинскими медиагруппами относительно трансляции Пасхальных богослужений всех церквей и отметил, что от дисциплины украинцев в праздничные дни будет зависеть продолжительность срока карантина.

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Согласно опубликованной во вторник программе планировалось, что ICTV и UA: Первый будут транслировать праздничное богослужение УГКЦ; "1 + 1" и UA: Первый — ПЦУ; "Украина" и "Интер" — УПЦ (МП).

По материалам: ukrinform.ru