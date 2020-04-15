Украина дополнительно закупит 838 аппаратов ИВЛ — Степанов

Украина закупит за средства Европейского инвестиционного банка 838 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом на брифинге 15 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодняшний день мы полностью обеспечены аппаратами искусственного дыхания что касается сегодняшнего состояния, если мы посмотрим на количество людей, находящихся на ИВЛ, и на сегодняшний день наши мощности. Но в то же время мы считаем, что должны готовиться к разному развитию событий, поэтому к тем 2000 аппаратам ИВЛ, которые сегодня находятся в 242 больницах первой волны, мы дополнительно закупаем еще аппараты ИВЛ. Например, достигнута договоренность с Европейским инвестиционным банком относительно использования кредитных средств, это дополнительные средства. Эти переговоры вели Министерство развития территорий вместе с Минздравом. И на эти средства мы планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ", — сказал Степанов.

В то же время министр подчеркнул, что Украина также должна развивать собственное производство ИВЛ.

"Действительно, существуют несколько производителей, в сжатые сроки мы проводим тестирование… Уверен, что мы найдем варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно украинского производства", — сказал Степанов.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них — 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксированы 392 новых случая.

Фото: Евросолидарность

По материалам: ukrinform.ru