Алкоголь не защитит организм от коронавируса — ВООЗ

Во Всемирной организации охраны здоровья развеяли слухи о том, что алкогольные напитки защищают от коронавруса. Более того, эксперты уверили, что такие напитки только увеличивают уязвимость организма к COVID-19.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на ВООЗ.

«В мире появился миф о том, что крепкий алкоголь может убить коронавирус внутри организма. Но это всё ложь. Употребление алкоголя всегда негативно отображается на организме. Это опасно для здоровья».

Эксперты подчеркнули, что алкоголь понижает иммунитет, что только увеличивает риск заболеть коронавирусом.

Напомним, ранее в ВООЗ заявили, что пик пандемии коронаивруса в мире ещё не наступил.