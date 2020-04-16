Карантин в Украине продлят до 11 мая — источник

На данный момент официально карантин должен закончится 24 апреля, но власти уже приняли решение продлить его ещё на две недели.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.

Согласно их данным, в ОПУ уже приняли решение продлить карантин до 11 мая. Официально эту информацию огласят ближе к 24 апреля, когда по-сути должен был закончиться карантин:

«На данный момент власть работает над запасным планом, который предусмотрит минимально допустимые послабления, учитывая развитие ситуации. Логика власти очень простая: сейчас мы наблюдаем увеличение числа заболевших, а значит к 24 апреля мы пойдем к пике эпидемии COVID-19. Ослаблять меры карантина в такой период — это смерти подобно».

Напомним, ранее мы сообщали, что до окончания майских праздников карантин не будут ослаблять.