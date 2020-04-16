Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на утро 16 апреля

За прошедшие сутки число заболевших в Украине выросло к 4 161 . Число заболевших во всём мире составляет 2 084 042.

Об этом передает «НБН«.

Так, по утренним данным от МОЗ, в Украине COVID-19 официально заболело 4 161 (+ 397 за день) человек: из этого числа 116 случаев оказались летальными, а 186 пациентов уже полностью здоровы.

Ситуация по регионам выглядит так:

Винницкая область — 297

Волынская область — 109

Днепропетровская область — 78

Донецкая область — 12

Житомирская область — 162

Закарпатская область — 116

Запорожская область — 115

Ивано-Франковская область — 401

Кировоградская область — 198

г. Киев — 644

Киевская область — 234

Львовская область — 166

Луганская область — 4

Николаевская область — 22

Одесская область — 73

Полтавская область — 27

Ровенская область — 204

Сумская область — 80

Тернопольская область — 333

Харьковская область — 40

Херсонская область — 44

Хмельницкая область — 37

Черновицкая область — 662

Черкасская область — 110

Черниговская область — 11

В Минздраве отмечают, что динамика распространения коронавируса в Украине сильно напоминает ситуацию в Испании. Поэтому, чтобы избежать такого же числа заболевших (а в Испании их более 180 тысяч), МОЗ настоятельно рекомендует украинцам оставаться дома и придерживаться карантина.

Что касается ситуации в мире то на сегодняшний день коронавирусом заболели уже 2 084 042 людей (+ 83 811 за день). Число летальных исходов выросло к 134 669 (+ 7 911 за день). Число людей, победивших COVID-19 составляет 515 090 (+ 30 361 за день).

Первенство по числу заболевших в мире продолжают держать:

США — 644 348 заболевших, 28 554 смертей, 48 708 выздоровевших

Испания — 180 659 заболевших, 18 812 смертей, 70 853 выздоровевших

Италия — 165 155 заболевших, 21 645 смертей, 38 092 выздоровевших

Франция — 147 863 заболевших, 17 167 смертей, 30 955 выздоровевших

Германия — 134 753 заболевших, 3 804 смертей, 77 000 выздоровевших

Эти пять стран всё ещё остаются печальными лидерами по числу заболевших коронавирусом. К отметке в 100 000 заболевших активно приближается Великобритания: сейчас здесь 98 476 зараженных.

Напомним, ранее мы писали, что в США впервые испытали вакцину от коронавируса на человеке.