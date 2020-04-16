Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на утро 16 апреля
За прошедшие сутки число заболевших в Украине выросло к 4 161 . Число заболевших во всём мире составляет 2 084 042.
Об этом передает «НБН«.
Так, по утренним данным от МОЗ, в Украине COVID-19 официально заболело 4 161 (+ 397 за день) человек: из этого числа 116 случаев оказались летальными, а 186 пациентов уже полностью здоровы.
Ситуация по регионам выглядит так:
- Винницкая область — 297
- Волынская область — 109
- Днепропетровская область — 78
- Донецкая область — 12
- Житомирская область — 162
- Закарпатская область — 116
- Запорожская область — 115
- Ивано-Франковская область — 401
- Кировоградская область — 198
- г. Киев — 644
- Киевская область — 234
- Львовская область — 166
- Луганская область — 4
- Николаевская область — 22
- Одесская область — 73
- Полтавская область — 27
- Ровенская область — 204
- Сумская область — 80
- Тернопольская область — 333
- Харьковская область — 40
- Херсонская область — 44
- Хмельницкая область — 37
- Черновицкая область — 662
- Черкасская область — 110
- Черниговская область — 11
В Минздраве отмечают, что динамика распространения коронавируса в Украине сильно напоминает ситуацию в Испании. Поэтому, чтобы избежать такого же числа заболевших (а в Испании их более 180 тысяч), МОЗ настоятельно рекомендует украинцам оставаться дома и придерживаться карантина.
Что касается ситуации в мире то на сегодняшний день коронавирусом заболели уже 2 084 042 людей (+ 83 811 за день). Число летальных исходов выросло к 134 669 (+ 7 911 за день). Число людей, победивших COVID-19 составляет 515 090 (+ 30 361 за день).
Первенство по числу заболевших в мире продолжают держать:
- США — 644 348 заболевших, 28 554 смертей, 48 708 выздоровевших
- Испания — 180 659 заболевших, 18 812 смертей, 70 853 выздоровевших
- Италия — 165 155 заболевших, 21 645 смертей, 38 092 выздоровевших
- Франция — 147 863 заболевших, 17 167 смертей, 30 955 выздоровевших
- Германия — 134 753 заболевших, 3 804 смертей, 77 000 выздоровевших
Эти пять стран всё ещё остаются печальными лидерами по числу заболевших коронавирусом. К отметке в 100 000 заболевших активно приближается Великобритания: сейчас здесь 98 476 зараженных.
Напомним, ранее мы писали, что в США впервые испытали вакцину от коронавируса на человеке.