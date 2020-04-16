Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на утро 16 апреля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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За прошедшие сутки число заболевших в Украине выросло к 4 161 . Число заболевших во всём мире составляет 2 084 042.

Короанвирус
Коронавирус. Фото — zurnal24.si

Об этом передает «НБН«.

Так, по утренним данным от МОЗ, в Украине COVID-19 официально заболело 4 161 (+ 397 за день) человек: из этого числа 116 случаев оказались летальными, а 186 пациентов уже полностью здоровы.

Ситуация по регионам выглядит так:

  • Винницкая область — 297
  • Волынская область — 109
  • Днепропетровская область — 78
  • Донецкая область — 12
  • Житомирская область — 162
  • Закарпатская область — 116
  • Запорожская область — 115
  • Ивано-Франковская область — 401
  • Кировоградская область — 198
  • г. Киев — 644
  • Киевская область — 234
  • Львовская область — 166
  • Луганская область — 4
  • Николаевская область — 22
  • Одесская область — 73
  • Полтавская область — 27
  • Ровенская область — 204
  • Сумская область — 80
  • Тернопольская область — 333
  • Харьковская область — 40
  • Херсонская область — 44
  • Хмельницкая область — 37
  • Черновицкая область — 662
  • Черкасская область — 110
  • Черниговская область — 11

В Минздраве отмечают, что динамика распространения коронавируса в Украине сильно напоминает ситуацию в Испании. Поэтому, чтобы избежать такого же числа заболевших (а в Испании их более 180 тысяч), МОЗ настоятельно рекомендует украинцам оставаться дома и придерживаться карантина.

Что касается ситуации в мире то на сегодняшний день коронавирусом заболели уже 2 084 042 людей (+ 83 811 за день). Число летальных исходов выросло к 134 669 (+ 7 911 за день). Число людей, победивших COVID-19 составляет 515 090 (+ 30 361 за день).

Первенство по числу заболевших в мире продолжают держать:

  • США — 644 348 заболевших, 28 554 смертей, 48 708 выздоровевших
  • Испания — 180 659 заболевших, 18 812 смертей, 70 853 выздоровевших
  • Италия — 165 155 заболевших, 21 645 смертей, 38 092 выздоровевших
  • Франция — 147 863 заболевших, 17 167 смертей, 30 955 выздоровевших
  • Германия — 134 753 заболевших, 3 804 смертей, 77 000 выздоровевших

Эти пять стран всё ещё остаются печальными лидерами по числу заболевших коронавирусом. К отметке в 100 000 заболевших активно приближается Великобритания: сейчас здесь 98 476 зараженных.

Напомним, ранее мы писали, что в США впервые испытали вакцину от коронавируса на человеке.


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