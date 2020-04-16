Курс валют на 16 апреля 2020 года: ситуация с валютой неоднозначная

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 16 апреля 2020 года. Доллар подорожал на 14 копеек, а евро наоборот стал дешевле в цене на 7 копеек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 16 апреля 2020 года. Один американский доллар стоит 27,22 гривен, что на 14 копеек больше курса предыдущего банковского дня. Евро же подешевел на 7 копеек и стоит сегодня 29,63 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 15 апреля:

1 доллар США стоит 27,2219 гривен;

1 евро – 29,6351 гривен;

1 российский рубль – 0,3651 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,2 гривны за 1 доллар, продажа 27,4 – 27,5 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 15 апреля 2020 года.