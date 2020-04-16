Курс валют на 16 апреля 2020 года: ситуация с валютой неоднозначная

Важное Общество
Ник Петров0
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Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 16 апреля 2020 года. Доллар подорожал на 14 копеек, а евро наоборот стал дешевле в цене на 7 копеек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 16 апреля 2020.
Ситуация на валютном рынке: доллар подорожал, а евровалюта подешевела. Фото: minfin.com.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 16 апреля 2020 года. Один американский доллар стоит 27,22 гривен, что на 14 копеек больше курса предыдущего банковского дня. Евро же подешевел на 7 копеек и стоит сегодня 29,63 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 15 апреля:

1 доллар США стоит 27,2219 гривен;

1 евро – 29,6351 гривен;

1 российский рубль – 0,3651 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,2 гривны за 1 доллар, продажа 27,4 – 27,5 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 15 апреля 2020 года.


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