Невзирая на карантин: в Мариуполе ради розыгрыша телевизора толпа людей устроила давку (ВИДЕО)

В Мариуполе во время карантина открылся продуктовый магазин. Администрация магазина в честь открытия решила провести розыгрыш телевизора. Из-за этого возле продуктового магазина собралась толпа местных жителей, которые проигнорировали, не только запрет на массовые собрания, но и социальную дистанцию.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В Мариуполе открылся новый продуктовый магазин. В честь открытия администрация магазина решила разыграть среди первых покупателей телевизор. Данная инициатива администрации магазина, привела к тому, что возле дверей заведения собралась толпа людей.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Правоохранители попросили людей разойтись, и напомнил им о карантине. Но люди не прислушались к просьбе работников полиции.

По информации СМИ только после того, как на место инцидента приехал заместитель городского головы, который распорядился закрыть магазин, горожане разошлись по домам.

«Все покупатели проверены по системе «Армор» на факт их обязательной самоизоляции или апробации. А на администрацию магазина составляются материалы», — сообщил начальник управления патрульной полиции в г. Мариуполь Михаил Вершинин.

Стоить отметить, что пользователи социальных сетей уже активно обсуждают этот инцидент.

Ранее мы сообщали, что Киев накрыла пылевая буря.