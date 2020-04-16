Рада ратифицировала соглашение о гранте для проекта «Высшее образование Украины»

Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг ратифицировала Соглашение о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

За соответствующий законопроект № 0034 проголосовали 334 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.

Как отмечается в пояснительной записке, закон создает условия для реализации проекта «Высшее образование Украины», финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией.

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Цель закона предоставить университетам — участникам проекта помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии путем усовершенствования институционального потенциала за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления.

Соглашение о гранте Фонда E5P с Европейским инвестиционным банком для проекта «Высшее образование Украины» подписано 17 декабря 2018 года.

По материалам: ukrinform.ru