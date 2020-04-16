Степанов прокомментировал ситуацию с лечением украинцев за рубежом

Лечение граждан за рубежом станет возможным после снятия карантина принимающей стороной.

Об этом на брифинге 16 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас, в условиях карантина, прежде всего в связи с ограничениями, которые принимающие стороны выставили по приему наших пациентов, выезд наших граждан на лечение за границу очень ограничен. Но Минздрав постоянно рассматривает заявки, которые подают наши граждане на лечение за рубежом. Последняя комиссия состоялась вчера, где было принято решение по 79 пациентам. В то же время всем гражданам, которые уже находятся за рубежом, оплачивается лечение, если есть такая возможность и если они уже лечатся. Также мы следим за ситуацией, как только принимающая сторона откроет такую ​​возможность в условиях карантина, Минздрав будет делать все, чтобы наши граждане попали на лечение за границу. Этот вопрос постоянно находится на моем контроле ", — сказал Степанов.

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Он отметил, что ежегодно количество людей, которые получают лечение за границей, увеличивается, также увеличивается объем средств, уплачиваемых на программы лечения граждан за рубежом. По данным Минздрава, за 5 лет эти цифры выросли с 388 млн грн до 1 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru