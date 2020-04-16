В Украине зафиксировали 4161 случай коронавируса
В Украине подтвержден 4161 случай заболевания COVID-19. За сутки зарегистрировано 397 новых случаев.
Об этом в Facebook сообщает Минздрав.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 — летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", — говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена во всех областях Украины:
- Винницкая область — 279 случаев;
- Волынская область — 109 случаев;
- Днепропетровская область — 78 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 162 случая;
- Закарпатская область — 116 случаев;
- Запорожская область — 115 случаев;
- Ивано-Франковская область — 401 случай;
- Кировоградская область — 198 случаев;
- г. Киев — 644 случая;
- Киевская область — 234 случая;
- Львовская область — 166 случаев;
- Луганская область — 4 случая;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 73 случая;
- Полтавская область — 27 случаев;
- Ривненская область-204 случая;
- Сумская область — 80 случаев;
- Тернопольская область — 333 случая;
- Харьковская область — 40 случаев;
- Херсонская область — 44 случая;
- Хмельницкая область — 37 случаев;
- Черновицкая область — 662 случая;
- Черкасская область — 110 случаев;
- Черниговская область — 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также: Усиление карантина не решит проблему эпидемии – эксперт
Как сообщалось, по состоянию на 16 апреля в мире уже зарегистрировали более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, из них — более пол миллиона человек выздоровели и 134 669 умерли.
По материалам: ukrinform.ru