В Украине зафиксировали 4161 случай коронавируса

В Украине подтвержден 4161 случай заболевания COVID-19. За сутки зарегистрировано 397 новых случаев.

Об этом в Facebook сообщает Минздрав.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 — летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", — говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена во всех областях Украины:

Винницкая область — 279 случаев;

Волынская область — 109 случаев;

Днепропетровская область — 78 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 162 случая;

Закарпатская область — 116 случаев;

Запорожская область — 115 случаев;

Ивано-Франковская область — 401 случай;

Кировоградская область — 198 случаев;

г. Киев — 644 случая;

Киевская область — 234 случая;

Львовская область — 166 случаев;

Луганская область — 4 случая;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 73 случая;

Полтавская область — 27 случаев;

Ривненская область-204 случая;

Сумская область — 80 случаев;

Тернопольская область — 333 случая;

Харьковская область — 40 случаев;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 37 случаев;

Черновицкая область — 662 случая;

Черкасская область — 110 случаев;

Черниговская область — 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Как сообщалось, по состоянию на 16 апреля в мире уже зарегистрировали более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, из них — более пол миллиона человек выздоровели и 134 669 умерли.

По материалам: ukrinform.ru