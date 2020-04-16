В Украине зафиксировали 4161 случай коронавируса

Общество
Таисия Слепцова0
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В Украине зафиксировали 4161 случай коронавируса

В Украине подтвержден 4161 случай заболевания COVID-19. За сутки зарегистрировано 397 новых случаев.

Об этом в Facebook сообщает Минздрав.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 — летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", — говорится в сообщении.

В Украине зафиксировали 4161 случай коронавируса

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена во всех областях Украины:

  • Винницкая область — 279 случаев;
  • Волынская область — 109 случаев;
  • Днепропетровская область — 78 случаев;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 162 случая;
  • Закарпатская область — 116 случаев;
  • Запорожская область — 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 401 случай;
  • Кировоградская область — 198 случаев;
  • г. Киев — 644 случая;
  • Киевская область — 234 случая;
  • Львовская область — 166 случаев;
  • Луганская область — 4 случая;
  • Николаевская область — 22 случая;
  • Одесская область — 73 случая;
  • Полтавская область — 27 случаев;
  • Ривненская область-204 случая;
  • Сумская область — 80 случаев;
  • Тернопольская область — 333 случая;
  • Харьковская область — 40 случаев;
  • Херсонская область — 44 случая;
  • Хмельницкая область — 37 случаев;
  • Черновицкая область — 662 случая;
  • Черкасская область — 110 случаев;
  • Черниговская область — 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Как сообщалось, по состоянию на 16 апреля в мире уже зарегистрировали более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, из них — более пол миллиона человек выздоровели и 134 669 умерли.

По материалам: ukrinform.ru


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