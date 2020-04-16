Защита Чорновол вновь объявила отвод судье Вовку, заявление оставили без рассмотрения

Защитники бывшего народного депутата Татьяны Чорновол на заседании по избранию ей меры пресечения заявили отвод судье Сергею Вовку.

Это заявление было оставлено без рассмотрения, сообщает корреспондент Укринформа.

Сначала защитники Чорновол заявили отвод прокурорам.

«Я заявляю об отводе всей группе прокуроров в этом уголовном производстве», — сказала одна из адвокатов.

В частности, она заявила об отводе прокуроров Александра Субботы, Игоря Шкрупия, Ильи Старова, Екатерины Гончаровой, Аллы Левицкой, Евгения Красножона, Николая Тищенко, Андрея Оныськива, Олега Сулеймана, Александра Задорожнего и других.

Защитница отметила, что другой адвокат, Татьяна Козаченко, должна подготовить письменный вариант заявления об отводе.

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Судья в ответ заявил, что защитники имеют право подавать заявление об отводе всей группе прокуроров вне этого заседания, он же не имеет полномочий рассматривать такое заявление.

Тогда адвокат попросила рассмотреть вопрос об отводе присутствующих на заседании прокуроров.

Со своей стороны Козаченко заявила об отводе Вовку.

«Вы нам сейчас не даете возможности ознакомиться с документами обвинения, чтобы представить позицию… Я требую предоставления нам времени для предоставления письменно нашей позиции… Я заявляю отвод вам, господин судья», — подчеркнула Козаченко.

Однако судья Вовк оставил без рассмотрения это заявление.

«Что касается заявления об отводе следственному судье на основании части 4 статьи 81, данное заявление остается без рассмотрения. Относительно отвода прокуроров в производстве – вам разъясняется порядок возможности подачи такого отвода в общем порядке», — сказал он.

После этого суд пошел в совещательную комнату.

Ранее на заседании проходило рассмотрение материалов ходатайства об избрании меры пресечения Чорновол, и адвокаты попросили суд предоставить им три часа для ознакомления.

Судья ориентировочно с 15 часов несколько раз объявлял перерыв: сначала на полчаса, второй перерыв был длиннее, — но после каждого адвокаты и дальше настаивали, чтобы им предоставили время на ознакомление с материалами до 18.05.

Как сообщалось, народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала фото постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

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Впоследствии ГБР проинформировало, что Чорновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

14 апреля в Печерском райсуде столицы началось судебное заседание по избранию Чорновол меры пресечения. Прокуратура просит применить в отношении нее круглосуточный домашний арест.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Татьяны Чорновол "жаждой мести".

По материалам: ukrinform.ru