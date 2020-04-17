Александровскую больницу Киева, где лечат заболевших коронавирусом, «заминировал» помощник нардепа Николая Тищенко — Мосийчук

Как известно, 8 апреля 2020 года в Александровскую больницу поступил звонок от анонима, который сообщил что здание «заминировано».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал экс-нардепа Игоря Мосийчука:

«Мои источники в Нацполиции также подтверждают, что полоумный, который «заминировал» Александровскую больницу — это помощник нардепа Тищенко, а именно Дмитрий Иванович Богдан, 1988 г.р. Я считаю, что это животное надо задержать и пусть оно отвечает по статье покушения на убийство людей».

Подтверждают информацию и в Telegram-канале «Картель«. Правда, здесь источник отмечает, что «телефонного террориста» хотят отмазать от наказания:

«Этого «пьяного дурака» пытаются отмазать, ведь это прямой информационный удар по группе Ермак-Тищенко. Чтобы публично отбелить его, придумали схему с полиграфом… «Нужный» полиграф уже три дня ищут. А также ищут того, на кого можно повесить это дело. Скорее всего, помощника Тищенко выставят просто «свидетелем». Это всегда так было».

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве «заминировали» Александровскую больницу.