Благодатный огонь передадут Украине по специальной процедуре

Благодатный огонь после схождения в иерусалимском храме Гроба Господня в этом году из-за пандемии коронавируса будет по специальной процедуре доставляться всем православным верующим в разных странах, включая Украину.

Об этом сообщает Israel Today.

«Делегации из разных стран прилетят в Израиль. Однако они должны будут оставаться на борту самолетов. Представители их церквей будут присутствовать на самой церемонии (схождения Благодатного огня — ред.) и затем доставят, в кортеже израильской полиции, часть огня к самолетам делегаций», — говорится в сообщении.

После этого самолеты с Благодатным огнем полетят в страны, где православные христиане будут праздновать Пасху, в том числе и в Украину.

Отмечается, что такая спецпроцедура была разработана, чтобы во время пандемии коронавируса (COVID-19) не лишать верующих Благодатного огня.

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Ранее Посольство Израиля в Украине заявило, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится с ограниченным количеством участников из-за пандемии коронавируса.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 апреля в мире зафиксированы 2 182 823 случая коронавируса, из них 145 551 летальный, 547 589 закончились выздоровлением пациентов.

Фото: israeltoday.co.il

По материалам: ukrinform.ru