Дела Майдана: экс-бойцу «Беркута» сообщили о подозрении в превышении власти

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в препятствовании мирным протестам бывшему милиционеру роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Об этом информирует прессслужба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывший правоохранитель, превышая свои служебные полномочия, совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Незалежности. Во время него милиционер «Беркута» применил к потерпевшему насильственные действия, чем незаконно помешал проведению собрания. В дальнейшем он составил рапорт о задержании, в который внес заведомо ложные сведения.

Подозреваемому инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и служебный подлог (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК).

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Как сообщалось, 21 ноября 2013 года украинцы вышли на Майдан в защиту евроинтеграции Украины. В ночь на 30 ноября силовики жестоко разогнали протестующих, среди которых было много студентов. Уже 1 декабря во Киеве прошла самая многочисленная акция со времен Евромайдана.

По материалам: ukrinform.ru