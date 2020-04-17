Дело Шеремета: рассмотрение апелляции на арест Кузьменко перенесли на 28 апреля

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о продлении содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, на 28 апреля.

Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества Free Dr Kuzmenko.

"Судья Белоцерковец сорвал рассмотрение апелляции на постановление о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко до 30 мая. Судебное заседание перенесли на 28 апреля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец предоставил полный текст своего постановления от 1 апреля в четверг в 10:00, и материалы дела со среды лежат в канцелярии Печерского суда.

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"Но поскольку заседание в апелляционном суде было назначено уже на 12:00, оно было фактически сорвано саботажем Белоцерковца. Теперь рассмотрение апелляции назначено на 28 апреля — спустя 12 дней с сегодняшнего дня", — уточнили в сообществе.

Активисты также обратились в ВСП с требованием возбудить дисциплинарное производство в отношении судьи Белоцерковца "по факту его умышленного нарушения закона (подать полный текст постановления в течение 5 дней со дня его вынесения), что привело к срыву рассмотрения апелляции".

Также активисты призвали Президента Владимира Зеленского обратиться в Офис генпрокурора и к самому генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием в порядке ст. 36 УПК инициировать изменении меры пресечения для Кузьменко на любую, не связанную с содержанием под стражей.

Как сообщалось, 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд избрал меру пресечения Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко — в виде содержания под стражей без определения залога.

Позже Дугарь была изменена мера пресечения на ночной домашний арест, Антоненко и Кузьменко остаются под стражей до мая.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru