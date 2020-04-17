Командующий Нацгвардии Балан заболел COVID-19

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Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заболел COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"У командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус", — написал Геращенко.

По его словам, болезнь у Балана проходит почти бессимптомно, состояние здоровья удовлетворительное.

"Генерал Балан с сегодняшнего дня находится в самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование", — уточнил он.

Геращенко отметил, что сейчас обязанности командующий Нацгвардии исполняет первый заместитель — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

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"Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме", — заверил Геращенко.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зарегистрированы 4662 случая заболевания COVID-19, из них — 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru