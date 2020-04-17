<img class="aligncenter" title="Красный Крест запускает работу собственного информационного центра » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/f3d19d5f0d2cdf1db372ccc364580745.jpg» alt=»Красный Крест запускает работу собственного информационного центра» width=»100%» />

Национальное Общество Красного Креста Украины запустило работу информационного центра.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила менеджер по коммуникациям Общества Красного Креста Украины Мария Еременко.

"Общество Красного Креста Украины запустило работу информационного центра… Мы получаем информацию о нуждах людей, которые оказались в затруднительных обстоятельствах, и ищем способы им помочь, а также надеемся на вашу поддержку деятельности Красного Креста", — отметила она.

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Еременко добавила, что по телефону 0 800 332 656 каждый может получить ответ на вопрос о работе Красного Креста и партнерских учреждений, в том числе, связанной с противодействием коронавирусу.

Также информационный центр принимает предложения по волонтерству и сотрудничеству.

По материалам: ukrinform.ru