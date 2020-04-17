Мир замер в ожидании: в США впервые испытали вакцину от коронавируса на человеке

Главное Общество
Ник Петров0
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Американка Дженнифер Халлер стала первой пациенткой, которая испытала на себе экспериментальную вакцину от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Дженнифер Халлер вводят вакцину от COVID-19.
Дженнифер Халлер стала первой пациенткой, которой ввели вакцину от COVID-19. Фото: dialog.ua.

После вакцинации Халлер рассказала, что «это как обычная прививка от гриппа».

По информации издания The Telegraph, Дженнифер Халлер, прочитала об эксперименте в одном из постов на Facebook.

«Может быть, я могу кое-что сделать, чтобы внести свой вклад», — подумала американка и решилась на вакцинацию.

Халлер также рассказала, что ей введут две дозы тестовой вакцины с интервалом в 28 дней, а затем будет проводиться мониторинг в течение года.

Данное испытание проводится Вашингтонским НИИ здоровья Кайзера Перманенте в Сиэтле. Оно не предполагает заражение пациента каким-либо штаммом самого вируса.

Вакцина, названная Mrna-1273, показала многообещающие результаты при тестировании на животных, и это первый случай, когда вакцину ввели человеку.

Ранее сообщалось о том, что украинская власть не будет ждать окончания карантина.


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