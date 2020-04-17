Окончания карантина ждать не будем: Зеленский сделал обнадеживающее заявление

В четверг16 апреля произошел так называемый пасхальный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Президент Зеленский положительно оценил результаты этого обмена и заявил, что его команда не намерена ждать окончания карантина и будет прилагать максимум усилий для дальнейшего освобождения украинцев.

Во время обращения Зеленский специально снял защитную маску, чтобы все видели радостные эмоции на его лице.

«У меня, как и у обычного человека, только положительные эмоции. Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан. Для нас обычные граждане — такие же герои, потому что они были за решеткой, защищали Украину, наш суверенитет и территориальную целостность», — сказал украинский лидер.

Президент Украины отметил, что сегодняшний обмен по количеству освобожденных был меньше по сравнению с предыдущими обменами.

«Сейчас мы меняем 20 человек… Но наша сторона стремилась и давила на то, что не надо ничего ждать. Поскольку есть 20 человек, давайте возвращать 20 человек. Завтра будет еще 2 человека, будем возвращать 2 человека», — пообещал Зеленский.

По словам президента, самое сложное в обмене удерживаемых — согласование списков. Данные, поступающие со стороны оккупантов, нужно тщательно проверять.

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