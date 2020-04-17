ПЦУ в этом году может остаться без благодатного огня — Епифаний

В этом году Православная церковь Украины может не получить Благодатный огонь.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода.

«Уже сложилась такая благочестивая традиция, что каждый год привозят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, Гроба Господня, который восходит каждый год во время богослужения в Великую субботу. В этом году не известно, будет ли у нас Благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом», — сказал митрополит Епифаний.

По его словам, были предложения нанять чартер для доставки Благодатного огня, но он более склонен к тому, чтобы средства на самолет использовали в защиту для медиков.

"Я не уверен, что будет привезен Благодатный огонь. Но, возможно, каким-то образом для всех церквей, потому что мы, собираясь, общаясь с государством, с полицией, говорили о том, что если это делать, то делать всем вместе. То есть, привезти Благодатный огонь для всех церквей или вообще не привозить его в такое ответственное время в этом году", — сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Как сообщалось, Благодатный огонь после восхождения в иерусалимском храме Гроба Господня в этом году из-за пандемии коронавируса будет по специальной процедуре доставляться ко всем православным верующим в разных странах, включая Украину.

Восхождение Благодатного огня в Иерусалиме состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

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По данным посольства Израиля, послу Израиля в Украине Джоэлю Лиону передана лампада для Благодатного огня представителями УПЦ Московского патриархата, для доставки ее в Иерусалим.

После восхождения Благодатного огня лампаду с ним передадут архиепископу УПЦ МП Антонию, который будет ждать ее в самолете в аэропорту Бен-Гурион в Иерусалиме. Затем Благодатный огонь попадет в Киев, пояснили в дипведомстве Израиля.

По материалам: ukrinform.ru