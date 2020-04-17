Россия удерживает украинцев в суровых условиях, чтобы “набить цену” — Денисова

Российская Федерация задерживает, выносит приговоры и содержит в суровых условиях без оказания медицинской помощи украинцев, чтобы увеличить "цену" их свободы.

Об этом в Telegram написала уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Государство-оккупант вновь незаконно задерживает граждан Украины, выносит приговоры с максимальными сроками заключения, содержит в суровых условиях без оказания медпомощи, чтобы максимально увеличить "цену" их свободы", — подчеркнула она.

Денисова обратилась к международному сообществу с просьбой "применить все возможные рычаги воздействия и поддержать Украину в борьбе за каждого нашего гражданина, чтобы как можно быстрее вернуть всех домой".

"Два новых задержания на временно оккупированной территории Крыма за якобы "шпионаж" и "государственную измену ", а также судилище над Энвером Сейтосамновым является тому примером. Российский "Апелляционный военный суд" оставил в силе приговор крымскому татарину — 17 лет лишения свободы", — сообщила омбудсмен.

Также максимальные сроки заключения получили Мусли Алиев — 19 лет колонии строгого режима, Инвер Бекиров — 18 лет колонии строгого режима, Энвер Мамутов — 16 лет 9 месяцев колонии строгого режима.

"Теймур Абдуллаев приговорен к 16 годам 6 месяцам колонии, а его брат Узеир к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Руслан Зейтуллаев и Владимир Якименко получили срок 15 лет лишения свободы", — напомнила уполномоченный ВР Украины по правам человека

Денисова также вспомнила об Алексее Бессарабове, Владимире Дудке, Рустеме Исмаилове, Эмире-Усеине Куку, Эмиле Джемаденове, Викторе Шуре, Вадиме Сируке, Валентине Выговском и Сергее Бугайчуке.

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"Кроме того, большинство из них имеет критическое состояние психологического и физического здоровья, в частности это Джемиль Гафаров, Сервер Мустафаев и Александр Шумков", — подчеркнула она.

Денисова раз напомнила, что такие действия России являются нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые РФ обязана гарантировать каждому, кто находится под ее юрисдикцией.

По материалам: ukrinform.ru