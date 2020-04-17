Совещание у Зеленского: Украина еще не достигла пика заболеваемости

Карантин является временным, но чрезвычайно важным мероприятием в рамках противодействия распространению коронавируса.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо донести к сведению, что карантин — временный, но очень важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения — это очень важно в такое сложное время", — сказал Президент.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Это значительно ниже среднемирового показателя. В то же время Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными в связи с Пасхальными и майскими праздниками.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты.

Кроме того, отмечалось, что комиссии по проверке больниц в регионах показали, что несмотря на хорошую статистику от местной власти, у медиков есть немало проблем. В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питания врачей. Особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии.

В правительстве сообщили, что деньги на эти услуги были выделены, а обеспечить предоставление указанных услуг должна местная власть.

"Если власть в регионах не умеет, не знает — значит, надо рассказать, объяснить. Если есть деньги, то надо обеспечить их эффективное использование", — сказал Зеленский.

На совещании также говорилось о том, что в случае нехватки денег на определенные услуги в регионах финансирование выделят из Стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии COVID-19. Он заработает, как только закон об изменениях в бюджет вступит в силу.

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Кроме того, Президенту доложили, что проект "Большое строительство" продолжается, и во время карантина будут строить объекты социальной инфраструктуры. Для этого была создана отдельная инструкция для работников строительной отрасли, согласованная с Минздравом.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зарегистрировано 4662 случая заболевания COVID-19, из них 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru