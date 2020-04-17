Стало известно направление чернобыльского дыма: отчет французских экспертов

Дым от пожаров в Чернобыле направляется на юг Украины и на ряд других стран. Европейские ученые проанализировали риски для населения разных государств.

Об этом сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

Анализом угрозы для здоровья людей занялся французский Институт ядерной и радиационной безопасности. Эксперты создали модель перемещения дыма от чернобыльских пожаров, и взвесели риски. Ученые отмечают, что уровень цезия-137 в воздухе хоть и повысился, но все еще не является опасным для жизни человека. Кроме того, показатели гамма-излучений продолжают оставаться в рамках нормы.

Погодные условия в дни пожаров способствовали распространению огня в регионе, и переносу дыма на юг Украины. Что касается других стран, которых затронет это событие, то ученые отмечают, что наибольшая часть дыма перенесется на Беларусь, Болгарию и Румынию. Ситуация хоть и выглядит тревожной, но специалисты уверяют, что объективных причин для беспокойства пока нет.

Напомним, как сообщалось ранее, ситуация развивается тревожно – Медведев призвал Путина пересмотреть карантинные меры.