В Киеве возле храмов будут дежурить полицейские

Начиная с вечера 18 апреля возле всех церквей столицы будут стоять полицейские и нацгвардейцы.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу МВД Украины.

По словам в. и. о. начальника Главного управления Нацполиции Киева Александра Пивовара, в течение 18 и 19 апреля возле 179 храмов Киева будут дежурить полицейские и нацгвардейцы.

Пивовар отметил, что богослужения в храмах никто не отменяет, но все они будут проходить без прихожан:

«Правоохранители будут патрулировать рядом с храмами, чтобы предотвратить предполагаемые нарушения карантина. Полиция диалога будет общаться с гражданами о необходимости соблюдения правил карантина, так как это важно, чтобы остановить распространение коронавируса. Мы надеемся, что люди с пониманием отнесутся к этим временным запретам».

Напомним, ранее мы писали, что Епифаний призвал украинцев оставаться на Пасху дома.