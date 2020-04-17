В Украине 42 тысячи детей оказались под угрозой домашнего насилия — ЮНИСЕФ

Вследствие введенных в Украине карантинных мероприятий более 40 тысяч детей, которые воспитывались в интернатных учреждениях, вынуждены были вернуться в семьи без предварительной проверки условий в них.

Об этом говорится в заявлении на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

"ЮНИСЕФ и партнеры глубоко обеспокоены, что в результате введенных правительством мероприятий 42 тысячи детей, в том числе дети с инвалидностью, которые воспитывались в интернатных учреждениях и других учреждениях, были отправлены обратно в свои семьи. Возвращение произошло без предварительной проверки условий в семьях этих детей. Значительная часть этих семей находятся в группе риска и в сложных финансовых обстоятельствах", — говорится в обращении.

При этом выражается обеспокоенность, что нынешние стрессовые условия "увеличивают вероятность халатности или даже жестокого отношения к детям, и добавляют риски институализации детей после карантина". Ведь социальные работники и работники служб по делам детей не могут посещать и мониторить семьи.

В ЮНИСЕФ призвали правительство Украины принять комплексные меры для поддержки таких детей и их семей — как финансово, так и через социальные услуги на местном уровне.

В частности, необходимо обеспечить поддержку и супервизию для семей в зоне риска, финансовую и материальную помощь социально уязвимым семьям, в которые вернули детей из учреждений; предоставить четкие инструкции и поддержку местным властям и руководителям институтов для предотвращения распространения в них COVID-19, а также предоставить необходимые защитные средства для предотвращения возможной вспышки болезни.

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Кроме того, по мнению ЮНИСЕФ, следует дать четкие инструкции и поддержку для защиты соцработников и служб по защите детей, чтобы они имели возможность посещать семьи, в которые вернули детей.

"Критически важно использовать текущий кризис и его последствия для пересмотра государственного подхода к институционализации детей, на который необходимо начать перенаправлять значительные финансовые ресурсы, которые используются для предоставления институциональной помощи, на предотвращение раздела семьи, для воссоединения семьи и предоставления соответствующих альтернативных форм воспитания, когда это необходимо", — настаивают в ЮНИСЕФ.

Ранее Министерство социальной политики в связи с введением в Украине карантинных мероприятий разработало и направило областным и Киевской городской государственным администрациям рекомендуемый алгоритм действий по защите прав детей и социальной поддержке семей с детьми в условиях карантина.

По материалам: ukrinform.ru