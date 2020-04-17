В Украине вводят программу восстановительного правосудия для несовершеннолетних, которые впервые подозреваются в совершении преступлений небольшой или средней тяжести.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и Министр юстиции Денис Малюська подписали совместный приказ о введении на национальном уровне принципа восстановительного правосудия для несовершеннолетних, сообщает прессслужба Офиса Генерального прокурора.

“Мы должны уберечь детей, которые впервые оступились от попадания на скамью подсудимых. Несовершеннолетние должны примириться с потерпевшим, а соцслужбы и психологи — откорректировать их поведение. Тогда прокурор обращается в суд и принимается положительное решение об освобождении ребенка от ответственности. По предварительным расчетам, воплощение такого проекта по всей Украине даст возможность вывести из-под уголовного преследования свыше 1,5 тысячи детей”, — заявила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

До сих пор проект был пилотным и при содействии фонда ООН ЮНИСЕФ действовал в шести областях Украины: Донецкой, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и Харьковской. За год его реализации ювенальными прокурорами до этой программы уже привлечено 137 подростков. По 60 детей уже приняты положительные решения суда.

“Этот проект предоставил подросткам шанс исправиться и помог осознать, что нельзя решать материальные проблемы лишь совершением преступлений. Поэтому есть все основания вводить его на всей территории Украины. Совместно с Министерством юстиции мы разрабатываем изменения в законодательство, которые бы закрепили принцип восстановительного правосудия на законодательном уровне и в перспективе предусматривали бы также снятие судимости с несовершеннолетних, которые прошли такую реабилитацию”, — отметил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который координирует работу ювенального направлении на центральном уровне.

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Сейчас Офисом Генерального прокурора обсуждается совершенствование Концепции создания полноценной системы ювенальной юстиции. Отдельное направление — противодействие насилию над детьми, работа с несовершеннолетними жертвами преступлений и свидетелями правонарушений. До конца года в рамках пилоту планируется внедрение новых подходов относительно допроса пострадавших детей по принципу “одного раза”: один допрос, одной стороной процесса — следственным судьей или следователем, на одном этапе досудебного расследования.

Фото: Офис генрокурора.

По материалам: ukrinform.ru