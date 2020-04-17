Вице-спикер Рады выступает за появление в Украине “иммунных сертификатов”

Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Совет нацбезопасности и обороны должны приступить к разработке стратегии тестирования населения на наличие антител к коронавирусу.

Такое мнение высказала заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"Правительство Украины, Минздрав, СНБО должны немедленно приступить к разработке стратегии тестирования населения на наличие антител к коронавирусу. Необходимо обеспечить реализацию такой стратегии соответствующими ресурсами. Надо уже сегодня планировать закупку или собственное производство достоверных тестовых систем на антитела к COVID-19", — подчеркивает Кондратюк.

По ее словам, следует также рассмотреть вопрос о выдаче иммунных сертификатов для населения и готовить соответствующие изменения в постановления Кабинета министров.

Кондратюк считает, что граждане с иммунитетом должны получить возможность "хоть завтра приступить к работе, чтобы прокормить свои семьи".

"По данным ученых, от 25% до 50% людей, которые были инфицированы, могут вообще не чувствовать симптомы. Поэтому правительству очень важно знать реальное количество людей, которые переболели коронавирусом в масштабах страны. Такие данные позволят принимать эффективные решения о том, когда прекращать меры социальной изоляции, снова открывать бизнес и школы. Ведь люди, которые имеют иммунитет, могут безопасно возвращаться к привычной жизни", — отметила вице-спикер.

Кондратюк добавила, что в настоящее время информация о количестве граждан, защищенных от повторного заражения COVID-19, благодаря своему иммунитету становится стратегически важной.

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Также она обратила внимание на международный опыт и заметила, что власти США уже предоставили первое разрешение на использование сертифицированного теста на выявление антител к COVID-19. Также в США обсуждаются намерения выдавать иммунные сертификаты тем, кто переболел. В то же время Национальный институт здравоохранения США планирует исследование более 10 000 здоровых добровольцев для выявления среди них граждан с антителами к короанавирусу.

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По словам Кондратюк, тестирование населения на иммунитет проводится в Испании и Великобритании. Соответствующие исследования для выявления доли населения, бессимптомно переболевшей коронавирусом, планируются в Аргентине и Австрии.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 17 апреля в Украине лабораторно подтверждены 4662 случая COVID-19, из них — 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru