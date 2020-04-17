«Власти ЛНР» решили назвать Луганск «город Ворошиловград»

Глава псевдоруспублики «ЛНР» Леонид Пасечник уже подписал соответствующий «указ», которым разрешил называть Луганск «город Ворошиловград».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Новости Донбасса«.

Согласно «указу», во время мероприятий, посвященных Дню победы во Второй мировой войне, вместо «город Луганск» можно будет использовать старое название — «город Ворошиловград».

Что же касается самого празднования 9 мая, то «ЛНР» не знают, как его провести из-за пандемии коронавируса. Окончательно все решится ближе к знаменательной дате, отметил Пасечник.

Добавим также, что Луганск был Ворошиловградом в период с 1935 по 1958 гг, и с 1970 по 1990 гг. так он назывался в часть советского военного и политика Климента Ворошилова.

Сам же Ворошилов родом из Лисичанска (Луганская область). До 13 ноября 2015 года здесь даже был установлен бюст Ворошилова, который демонтировали в связи с законом о декоммунизации.

В свое время Климент Ворошилов принимал участие в репрессиях Сталина. Он был одним из тех, кто рассматривал так называемые расстрельные списки. Ворошилов лично поставил подпись на 185 таких списках, после чего были осуждены и расстреляны более 18 тысяч людей.

Напомним, ранее мы писали, что Пасечник подписал новое распоряжение для «чиновников республики».