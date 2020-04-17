«Власти ЛНР» решили назвать Луганск «город Ворошиловград»

Общество
Христина Качоровська0
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Глава псевдоруспублики «ЛНР» Леонид Пасечник уже подписал соответствующий «указ», которым разрешил называть Луганск «город Ворошиловград».

Луганск
Луганск. Фото — lenta.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Новости Донбасса«.

Согласно «указу», во время мероприятий, посвященных Дню победы во Второй мировой войне, вместо «город Луганск» можно будет использовать старое название — «город Ворошиловград».

Что же касается самого празднования 9 мая, то «ЛНР» не знают, как его провести из-за пандемии коронавируса. Окончательно все решится ближе к знаменательной дате, отметил Пасечник.

Добавим также, что Луганск был Ворошиловградом в период с 1935 по 1958 гг, и с 1970 по 1990 гг. так он назывался в часть советского военного и политика Климента Ворошилова.

Сам же Ворошилов родом из Лисичанска (Луганская область). До 13 ноября 2015 года здесь даже был установлен бюст Ворошилова, который демонтировали в связи с законом о декоммунизации.

В свое время Климент Ворошилов принимал участие в репрессиях Сталина. Он был одним из тех, кто рассматривал так называемые расстрельные списки. Ворошилов лично поставил подпись на 185 таких списках, после чего были осуждены и расстреляны более 18 тысяч людей.

Напомним, ранее мы писали, что Пасечник подписал новое распоряжение для «чиновников республики».


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