Вслед за РФ: в «ДНР» перенесли парад Победы

«Власти» так называемой «ДНР» решили отменить парад Победы 9 мая. Было принято решение перенести мероприятие на другую дату.

Об этом сообщал портал DonPress, сославшись на подконтрольные оккупантам СМИ, передает НБН.

«Власти» так называемой «ДНР» приняли решение перенести парад Победы 9 мая на другую дату. Причиной данного решения стала пандемия коронавируса.

Как известно, еще совсем недавно главарь незаконной республики «ДНР» Денис Пушилин заявлял, что парад Победы нужно провести несмотря ни на что. Кроме того, по этому вопросу он провел переговоры с российским сенатором Сергеем Мамедовым, который на этой недели посетил оккупированный Донецк.

Стоить отметить, что пропагандистские СМИ не сообщили, на какую дату перенесли парад.

«В «ДНР» перенесли парад и шествие «Бессмертного полка» из-за угрозы распространения коронавируса», — сообщают пропагандистские СМИ.

А вот празднование «годовщины референдума» оккупанты решили не переносить. Известно, что «годовщину референдума» отметят без массовых мероприятий.

Ранее мы сообщали, что Пушилин дал срочные поручения «главам» городов «ДНР».