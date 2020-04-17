Звоните «103»: что делать украинцам без деклараций, которые заболели COVID-19

Украинцы с симптомами COVID-19, у которых нет декларации с семейным врачом, должны звонить на номер «скорой помощи» — 103.

Об этом на брифинге в пятницу напомнил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если у вас появились симптомы коронавирусной болезни, то есть повышение температуры, сухой кашель, затруднение дыхания, остальные симптомы, и у вас не заключен договор с семейным врачом, мы советуем сразу звонить в экстренную медпомощь "103" и рассказать о своей симптоматике. В зависимости от состояния будет отправлена ​​или бригада экстренной помощи, или бригада, которая сделает ПЦР-тест на COVID-19", — сказал Степанов.

Он также напомнил, что были внесены изменения в алгоритм заключения соглашения с семейным врачом, отныне это можно сделать онлайн.

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Кроме того, Степанов подчеркнул, что тестирование на COVID-19 проводится при наличии соответствующих симптомов. Также он напомнил, что пациенты с легким течением болезни должны оставаться дома на самоизоляции, находясь под наблюдением своего семейного врача. Пациенты с тяжелым течением госпитализируются в больницы.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зарегистрированы 4662 случая заболевания COVID-19, из них 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru