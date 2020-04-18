18 апреля. Памятные даты

Сегодня у христиан восточного обряда последний день Страстной недели перед Пасхой — Великая Суббота.

Самым ожидаемым событием накануне Светлого Христова Воскресения для христиан является схождение Благодатного огня. Благодатный Огонь, или как его еще называют Святой Свет — это название огня, который используется в Пасхальный церемонии и символизирует выход из Гроба Света истинного, то есть воскресение Господа.

Традиция существует с 4 века, а первые письменные свидетельства о нем появились в 9 веке. Церемония схождения Благодатного Огня происходит в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, более известного как Храм Гроба Господня.

Сама церемония, по традиции происходит так: в храм прибывают церковные иерархи. Они проходят к небольшой часовне — Кувуклии Гроба Господня — места Его непосредственного захоронения. Перед тем, как впустить туда двух священников — Иерусалимского патриарха и армянского архимандрита, израильские полицейские тщательно проверяют часовню на наличие источников огня. Иерархи, перед тем как войти в святая святых, переодеваются в просторные белые одежды без поясов. Связано это с тем, что когда Святая Земля принадлежала Османской империи и турки не верили в такое чудо, подозревая, что именно там священнослужители прячут спички.

Иерусалимский патриарх усиленно со слезами молится на Гробе Господнем, так же молятся и все верующие. Через некоторое время, в Кувуклии появляется свет, в храме начинают звучать колокола. К верующим выходит патриарх и раздает Благодатный Огонь. Когда огонь сходит, то в первые несколько секунд он не оставляет ожогов.

После завершения церемонии схождения Благодатного Огня, его доставляют во все православные страны, где празднуется Пасха, в том числе и в Украину.

В этом году в связи с пандемией коронавируса и объявленным поэтому поводу карантином церемония схождения Благодатного огня изменится.

Как сообщили в МИД Израиля, количество участников церемонии будет ограничено десятью представителями поместных церквей, а паломников не пустят вообще. Однако на весь мир будет вестись телевизионная трансляция с места событий, поэтому схождение Благодатного огня в Иерусалиме можно будет смотреть онлайн.

После схождения, представители Греческой православной церкви принесут Благодатный огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, откуда сотрудники посольств разных стран отвезут его в специальных лампадах в аэропорт Бен-Гурион. Чтобы не нарушать карантин, делегаты стран, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот. А дальше они доставят священный огонь в свои страны.

Кроме того, сегодня мировое сообщество отмечает Международный день памятников и исторических мест. День основан согласно решению Генеральной конференции ЮНЕСКО (июль 1983 года) по инициативе Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (International Council on Monuments and Sites; ІCOMOS). Деятельность этой организации посвящена сохранению и охране культурно-исторических мест во всем мире. ІCOMOS была основана в 1965 году после принятия Венецианской хартии 1964 года. Совет оценивает объекты, которые предлагаются странами в Список всемирного наследия ООН. В Украине этот день называется «День памятников истории и культуры» и установлен Указом Президента от 23 августа 1999 года, его также отмечают ежегодно 18 апреля. В июле 2000 года вступил в силу Закон «Об охране культурного наследия», который регулирует правовые, организационные, социальные и экономические отношения в сфере охраны культурного наследия с целью его сохранения, использования объектов культурного наследия в общественной жизни, защиты традиционного характера среды в интересах нынешнего и будущих поколений. Согласно Закону, объекты культурного наследия, находящихся на территории Украины, охраняются государством. Сейчас в Украине насчитывается около 1400 городов и поселков и более 8 тыс. сел с ценным историко-архитектурным наследием. В столице, в частности, на государственном учете находится 675 памятников, из которых 390 — общегосударственного, то есть национального значения. Два комплекса — собор Святой Софии с прилегающими монастырскими зданиями и Киево-Печерская Лавра занесены ЮНЕСКО в Список мирового наследия.

События дня:

18 апреля 1506 года, в Риме, началось строительство Собора Святого Петра, ныне — одного из величайших сооружений христианского мира. По легенде, собор расположен на месте захоронения апостола Петра. Еще за несколько сот лет до начала строительства, на этом месте были построены первые ограждающие стены и маленький мраморный памятник, а в 322 году была построена первая базилика. Она была, по сути, храмом-мавзолеем Апостола. В VI веке Святым Григорием Великим был построен престол для осуществления мессы, а в 1120 году построен алтарь над этим престолом. В конце XV в. базилику решили перестроить, однако со временем было решено полностью снести старый храм и соорудить новый. 18 апреля 1506 года начались работы. Строительство храма продолжалось 120 лет, до 1626. За это время изменилось 19 пап. Непростой была и судьба самого проекта, который осуществлялся и менялся 12 архитекторами. Наиболее известными были такие художники как: Донато Браманте, Рафаэль Санти, Бальдазаре Перуцци, Антонио да Сангалло, Микеланджело, Джакомо да Виньола, Джакомо делла Порта, Карло Мадерно, Лоренцо Бернини. Площадь собора составляет 15160 кв.м, длина — 211,5 м, ширина — 138, а высота 132,5 метра. Отделка Собора поражает обилием золота, мозаик, величественных статуй святых, надгробными памятниками папам, а главное, удивительными творениями Бернини и Микеланджело.

Юбилеи дня:

166 лет со дня рождения Николая Сумцова (1854-1922), украинского фольклориста, этнографа, литературоведа и общественного деятеля; профессора Харьковского университета. Сумцов происходил из древнего казацкого рода на Харьковщине. Родился в Петербурге, но с самого детства жил в Харькове. Здесь он получил среднее образование, а затем учился на историко-филологическом факультете Харьковского университета. После окончания обучения Сумцов остался работать в Харьковском университете. Защитил кандидатскую диссертацию, а в дальнейшем и магистерскую. Первая попытка защиты докторского исследования о жизненном и творческом пути полемиста Лазаря Барановича оказалась неудачной. Как пишет один из исследователей, «факультет принял ее, но попечитель не позволил защищать, потому что там была неблагоприятное оценка деятельности московских воевод на Украине во второй половине XVII века». Только через 5 лет он защищает этнографическую тему «Хлеб в обрядах и песнях». Научное наследие Сумцова чрезвычайно широко: это и труды по истории литературы, этнографии, истории искусств, педагогики, журналистики, истории Украины и краеведения, и работы о жизни и творчестве ряда выдающихся украинских ученых и художников. Кроме научной деятельности, ученый проводил большую общественную работу: участвовал в создании общественной библиотеки, плодотворно сотрудничал с журналом «Киевская старина». С 1899 года Сумцов — действительный член научного общества им. Т. Шевченко. В конце жизни ученый начал организацию отдела этнографии Харьковской научно-исследовательской кафедры истории украинской культуры. Сумцов первым среди харьковской профессуры начал преподавать на украинском языке, и делал это до тех пор, пока власть ему не запретила. В разное время были даны различные оценки творчества Николая Федоровича. Но как бы там ни было, в истории украинской научной мысли он останется таким, как написал о себе сам: «На моем украинстве отчасти отразилась печальная судьба украинского народа. Мои изъяны, недостатки, намерения и желание в значительной степени выросли на почве общего политического и культурного состояния Украины, особенно близкой мне Слобожанщины».

123 года со дня рождения Марьяна Крушельницкого (1897-1963), украинского актера, режиссера. Ученик Василия Юрчака и Леся Курбаса. В начале карьеры играл в театрах Тернополя и Львова, затем был художественным руководителем, режиссером и актером театра «Березиль». В 1952-1963 гг. — актер и режиссер Киевского украинского драматического театра им. И. Франко. Профессор Киевского театрального института. Известный актер и певец Иван Рубчак, который знал Марьяна Крушельницкого еще по «Тернопольских театральных вечерах», из которых, собственно, и началась художественная деятельность Крушельницкого, вспоминал: «Помню, в комнату заходит маленький, худенький мальчик и просит принять его на работу. Спрашиваем: «А кем ты хочешь работать?» — «Артистом», — отвечает. «Прекрасно, а кого же хочешь играть?» Мальчик смело обвел нас взглядом и говорит: «Хотел бы сыграть или деда, или дядьку какого сельского». Приняли парня в театр. А вскоре выпала ему возможность осуществить свою мечту. И я вам скажу, это был знаменитый дед! Первый класс! На наших глазах Марьянцьо (так любовно называли Крушельницкого актеры) так перевоплотился, что нельзя было узнать в этом сухоньком смешливом старичке недавнего нашего посетителя. Большой талант имел молодой актер! В актерском обществе Крушельницкого никто иначе не называл, как только любовно «наш Марьянцьо». Марьян Михайлович имел талант привлекать к себе сердца людей. Всегда веселый, жизнерадостный, с высоко развитым чувством юмора, он всюду был душой общества. Из его уст непрерывным потоком лились шутки, остроты, меткие, порой острые сравнения, выражения. Часто в его руках оказывалась скрипка, которую он любил больше всего. И тогда раздавались задушевные мелодии, песни, тексты к которым писал он сам.

Годовщина смерти:



Фото: twitter

65 лет со дня смерти Альберта Эйнштейна (1879-1955), физика-теоретика, одного из основателей современной физики, лауреата Нобелевской премии (1921). Родился в Германии. Жил и работал в Швейцарии, Германии, с 1933 года — в США. Создатель теории относительности. Автор основополагающих трудов по квантовой теории света: ввел понятие фотона, установил законы фотоэффекта, основной закон фотохимии — Закон Эйнштейна, создал квантовую статистику частиц. С 1933 года работал главным образом над вопросами космологии и созданием единой теории поля. Почему именно он стал создателем теории относительности, Эйнштейн, не без юмора, объяснял так: «С моей точки зрения, причина кроется в следующем. Нормальный взрослый человек вряд ли станет заниматься проблемами пространства и времени. Он полагает, что разобрался с этим еще в детстве. Я же, наоборот, развивался интеллектуально так медленно, что, только когда стал взрослым, начал размышлять о пространстве и времени. Понятно, что я погружался в эти проблемы гораздо глубже, чем люди, которые нормально развивались в детстве». Интересно, что в 1952 году Эйнштейну предлагали стать президентом Израиля, однако ученый отказался.

По материалам: ukrinform.ru