<img class="aligncenter" title="Общественный транспорт заработает не раньше июня — Криклий » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/08331b93cdee9b9b77a2db2e0adec71d.jpg» alt=»Общественный транспорт заработает не раньше июня — Криклий» width=»100%» />

Общественный транспорт в Украине снова заработает не раньше июня.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью 24 каналу, сообщает корреспондент Укринформа.

«Если говорить об общественном транспорте — я думаю, что после того, как у нас будет сниматься карантин, но это будет не раньше, чем июнь. Поскольку в мае мы тоже будем видеть пики по заболеваемости (Covid-19 — ред.), поэтому мы этот период должны пройти. И когда волна пойдет на снижение, тогда можно будет обновлять работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно», — сказал Криклий.

В то же время он отметил, что определенные ограничения все равно будут «если снять сразу масочный режим, — мне кажется, это может вызвать очередную волну заболеваемости».

«Поэтому, точно будет тоже по определенным критериям, определенный период общественный транспорт будет работать. Но июнь — июль — уже реалистично, что мы начнем по-другому более активно работать общественным транспортом», — подчеркнул министр.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 17 апреля в Украине лабораторно подтверждено 4662 случая COVID-19, из них 125 — летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru